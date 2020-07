Commerce – L’examen global de l’OMC ajourné

Une baisse immédiate de la croissance du PIB africain ira de 3,2 % à 1,8 % en 2020. L’examen global, qui a normalement lieu tous les deux ans, vise à renforcer le suivi et l’évaluation des projets d’Aide au commerce. Une aide qui a pour but d’inciter les donateurs et les bénéficiaires à faire progresser le programme d’Aide au commerce.

Mais le prochain Examen global de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) aura lieu en 2022, au lieu de 2021 vu que le septième du genre s’est tenu en juillet 2019. La session de 2022 se déroulera sous le thème «Renforcer le commerce durable et connecté». « Ce délai supplémentaire permettra aux membres d’examiner comment l’impact de la crise Covid-19 peut être reflété dans le processus » rapporte un communiqué.

L’aide pour le commerce dirigée par l’OMC est une initiative multi-partite qui cherche à mobiliser des ressources pour répondre aux besoins liés au commerce et aux contraintes liées à l’offre identifiés par les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA). Il a été souligné que l’Aide au commerce peut jouer un rôle important dans l’identification des besoins spécifiques des PMA en cette période de crise afin de les aider à renforcer leurs capacités commerciales et à mieux s’intégrer dans l’économie mondiale.