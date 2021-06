Mahajanga II – Trois bassins piscicoles créés à Betsako

Développer les activités piscicoles dans le district de Mahajanga II. C’est pourquoi la région Boeny a procédé à la création de trois bassins d’élevage de poissons dans la commune rurale de Betsako. Le projet est financé par le Fonds de développement agricole (FDA) avec la coopération de la région Boeny. L’association des paysans ou Fikambanan’ny tantsaha miray s’occupe de la gestion de ce projet.

Le gouverneur Mokhtar Andriantomanga et le directeur du développement régional (DDR) Marcellin Randriambololona ont effectué une descente sur place, lundi, pour constater l’avancée des travaux. « La dimension des bassins est de 0,20 ha. Deux bassins sont déjà complètement achevés tandis que 70% des travaux sont réalisés sur le troisième bassin », explique le DDR.

Les engins du Bureau national de gestion des risques et catastrophes ont été utilisés dans la construction de ces bassins. Onze membres de l’association ont pris en charge l’indemnité du conducteur de l’engin et la région Boeny a payé le carburant. Le FDA, pour sa part, prendra en charge les dépenses pour la nourriture des poissons.

La pisciculture constitue une activité importante pour la population de la Grande île. Elle génère d’importants revenus. Les producteurs restent confrontés à de nombreuses contraintes, notamment le déficit organisationnel et l’absence d’équipements et de matériel de production. Cette activité est la première dans le district de Mahajanga II alors qu’à Marovoay et Ambato, elle est déjà très développée.