Situation sanitaire – Trente-un tests PCR en attente de résultats

Encore et toujours des tests! Le chapitre des tests PCR effectués pour le compte de la région Boeny, après la confirmation d’un deuxième cas de Covid 19, le 17 mai dernier est loin d’être achevé.

Rappelons qu’ils étaient une centaine de personnes dans le tracing-contact de la personne confirmée positive au covid-19. C’était un agent en mission engagé par le Ministère de la Justice.

Le Directeur régional de la Santé Publique Boeny, docteur Rivomalala Rakotonavalona, vient de déclarer qu’une autre vague de prélèvements et tests PCR au nombre de trente-un, vient d’être réalisée et envoyée depuis le 5 juin dernier à Tana.

« Les résultats de trente tests effectués le 27 mai à Tana sont tous négatifs sur les 61 prélèvements. On attend les résultats des trente et un autres tests PCR. Les précautions et protocoles sanitaires restent en vigueur. Ceux qui doivent se mettre en quarantaine au CHU à Mahavoky atsimo seront pris en charge par les médecins et responsables au niveau de l’établissement », a encore réitéré le Directeur régional.