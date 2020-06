Remède du coronavirus – Le Tchad ouvert aux essais cliniques

L’État tchadien donne son feu vert à une collaboration pour le 3e protocole de traitement du Covid-19, proposé par Madagascar. Le Tchad reprend vingt mille doses de CVO.

«Ils ont tout de suite accepté ». Ce sont les mots de Djacoba Tehindrazanarivelo, ministre des Affaires étrangères, au salon présidentiel de l’aéroport d’Ivato, hier, en marge de l’envoi d’un second lot de Covid-Organics (Tambavy CVO), à l’État tchadien. Comme il l’a affirmé, le Tchad accepte de coopérer avec Madagascar, pour mettre en place le 3e protocole de traitement du coronavirus.

Le communiqué de presse de la présidence de la République renchérit les propos du chef de la diplomatie et précise que cette collaboration, « consiste à mener des essais cliniques à partir d’une solution injectable ». Andry Rajoelina, président de la République, a fait part de ce 3e protocole de traitement au directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), durant un entretien par visioconférence, le 21 mai.

Cette solution injectable conjuguerait deux médicaments. Tout comme le Covid-Organics, Madagascar propose sa solution injectable au « Solidarity Trial », de l’OMS. Un programme d’essai clinique d’envergure internationale dans le but de trouver rapidement un traitement efficace du coronavirus. Sur le plan local, le Chef de l’État a annoncé, lors de son déplacement à Toamasina, le 26 mai, le début des essais cliniques.

Expérience positive

Les choses semblent, cependant, patiner, depuis la visite présidentielle dans la ville du grand port. La Constitution dispose, en effet, qu’« en particulier, il est interdit de soumettre une personne, sans son libre consentement, à une expérience médicale ou scientifique ». Il n’y a pas d’écho, non plus, jusqu’ici, concernant la suite de la proposition faite à l’OMS.

À entendre les explications du ministre des Affaires étrangères, hier, à Ivato, Madagascar compte miser sur une coopération de ses voisins d’Afrique, pour des essais cliniques à grande échelle de sa solution injectable.

« Pour que ce 3e protocole de traitement soit validé, il faut procéder à plusieurs essais cliniques », indique le chef de la diplomatie. « (…) l’objectif prioritaire dans les semaines et mois à venir est de convaincre les pays africains à accepter de collaborer sur les essais cliniques », ajoute le ministre Tehindrazanarivelo. Le Tchad est donc, la première nation africaine à accepter de collaborer avec la Grande île, pour les essais cliniques de sa solution injectable. À entendre les discours d’hier, à Ivato, l’usage du Tambavy CVO convainc les autorités tchadiennes à faire confiance au savoir-faire malgache.

« Nous avons le plaisir aujourd’hui de réitérer ce que notre ministre de la Santé a déclaré, que le Covid-Organics a été une expérience positive au Tchad », déclare Abdelkrim Idriss, directeur de cabinet adjoint de la présidence de la République tchadienne. Le chef de la délégation tchadienne affirme que le Tambavy CVO est utilisé comme protocole additionnel et en tant que protocole unique, dans le traitement de leurs patients. « On peut aussi souligner que pour trente-quatre de nos patients à risque, ils ont été soignés avec du CVO », affirme le responsable tchadien. En attendant le démarrage des essais cliniques, le Tchad a repris dix mille doses de Covid-Organics à titre préventif et dix mille autres doses, à titre curatif. Le ministre Tehindrazanarivelo n’a, toutefois, pas indiqué si ce second lot est toujours un don de Madagascar, ou s’agit-il, cette fois-ci, d’un achat par la République tchadienne.