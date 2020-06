Parcs nationaux – Le tourisme écologique asphyxié

Si le coronavirus attaque les humains, la crise sanitaire étouffe le tourisme écologique. Les visites interdites dans les parcs nationaux gérés par Madagascar national parks (MNP) engendrent de graves problèmes auprès des acteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Des milliers de personnes vivant des revenus touristiques se trouvent démunis.

Le parc national Isalo, commune rurale de Ranohira, regrette l’absence de visiteurs, il va mal. Pourtant, l’année dernière, il a recensé entre mai et juin près de quatre mille neuf cents visiteurs. De source locale, les hôtels et restaurants, pour la plupart, optent pour le chômage technique et d’autres réduisent les jours de travail à trois par semaine. Les guides et les porteurs ont également perdu leur emploi. « Certains ont réduit le nombre des membres de leur personnel… Et même, certains d’entre eux ont provisoirement mis la clé sous la porte. La grande partie s’est orientée vers l’agriculture. D’autres ont tenté l’entreprenariat. Ceux qui n’ont pas trouvé des solutions ont commencé à revendre leurs biens », indique la source.

La situation affecte aussi MNP qui fonctionne en partie grâce aux Droit d’entrée aux aires protégées (DEAP) sachant qu’en 2019, il a enregistré plus de deux cent vingt-neuf mille touristes, soit une augmentation de 12% par rapport à 2018. « Le Code des aires protégées (COAP) nous autorise à percevoir des droits d’entrée des visiteurs des aires protégées. Ces droits d‘entrée nous permettent, entre autres, de payer le salaire de nos personnels, d’investir dans des matériels pour le bon fonctionnement des sites mais aussi et surtout, de prendre part au développement de la population avoisinante de nos aires protégées », affirme Dr Mamy Rakotoari­jaona, directeur général de MNP.

Malgré la situation difficile du secteur touristique, les activités techniques selon les urgences et les priorités liées à l’écotourisme au sein des aires protégées gérées par MNP continuent. « Le désensablement de la piscine naturelle, l’entretien des circuits, des pistes d’accès, des sites de camping, du poste de contrôle ainsi que le contrôle journalier de chaque entrée du parc pour éviter toute forme de visite non autorisée font par exemple partie des tâches que nous effectuons même si le parc est fermé aux visiteurs », souligne Yves Rambeloson, chef de voleté écotourisme du parc national Isalo.

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) mène actuellement une campagne sous le signe de la solidarité et de l’espoir. Une fois que #Voyagezdemain sera lancé, MNP sera prêt à accueillir des visiteurs.