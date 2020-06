Messe du dimanche – Les mesures restrictives demeurent inchangées

Le général Angelo Ravelo­narivo, préfet d’Antananarivo a rappelé la mesure qui limite le nombre de personne pour une messe à cinquante. Toutefois, le responsable a expliqué une autre alternative pour certaines églises. « Il est possible de rassembler des fidèles dans des salles différentes, parfois certaines églises utilisent des écrans géants pour permettre à leurs fidèles de suivre la messe simultanément. Mais le nombre de cinquante fidèles par salle doit être respecté », indique le Préfet. La préfecture délivre environ cent soixante-dix autorisations pour chaque dimanche. Les mesures seront également renforcées. « Nous laissons aux soins du chef district et la police le contrôle des lieux et de veiller au respect des mesures imposées sous peine de fermeture », enchaîne-t-il. Une église dans la capitale a dû être fermée durant cette période de confinement puisqu’elle ne respectait pas les règles. « L’église ne pourra plus recevoir une autorisation », conclut-il.