Jet Kune Do – Sifu Edouard poursuit la vulgarisation

La Ri Chu Jeet Academy s’étend petit à petit dans la capitale et dans les régions. Le prochain club ouvrira ses portes à Ivato en juillet.

Les techniques du jeet kune do séduisent depuis toujours les férus des arts martiaux. Cet art martial créé par Bruce Lee, la star du cinéma des années 80 et 90 est pratiqué depuis plus d’une dizaine d’années à Madagascar.

Un des pionniers de la discipline, le sifu Edouard Rajaona a d’abord pratiqué vers 2010 l’art combiné avant d’être attiré par les techniques du jeet kune do. Il est d’ailleurs titulaire du diplôme d’instructeur international après avoir suivi la formation dirigée par l’expert français, David Bertrand en 2017.

Le sifu Edouard avait fondé la même année la Ri Chu Jeet Academy, affiliée et en collaboration avec les instances internationales en Belgique et en Australie. Outre les deux clubs déjà créés à Itaosy et aux 67ha, ce technicien envisage d’ouvrir un autre prochainement.

Ce troisième dans la capitale ouvrira officiellement ses portes au mois de juillet au Tia Fitness, une salle de sport située à Ambodirano Ivato. L’ouverture a été prévue il y a un mois mais a du être reportée à cause de la crise sanitaire causée par l’épi­démie du coronavirus.

« Les cours seront ouverts à tout le monde sans distinction d’âge, à partir de 7 ans » confie le sifu Edouard Rajaona. La séance d’initiation et d’entrainement est programmée tous les samedis de 11h30 à 13h.

Multidisciplinaires

Le fondateur du Ri chu jeet Academy y enseignera le jun fan gung fu, le jeet kune do, le self défense et le sanda. L’ouverture d’autres clubs dans la capitale situés à Andoharanofotsy et à Iavoloha est aussi prévue vers le mois d’août.

Dans les régions, des formations sont programmées cette année en l’occurrence à Mahajanga, Fianarantsoa et à Ambohibary Antsirabe dans le but d’y créer par la suite des clubs. Ouvert depuis il y a un mois, Tia Fitness propose depuis des séances d’entrainement de cardio fitness, de musculation, de zumba, du cross training et bien tôt du jeet kune do.