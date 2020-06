Infection au covid-19 – Des porteurs du virus confinés à domicile à Vontovorona

Neuf personnes confirmées avec le virus de Covid-19 attendent qu’une ambulance vienne les récupérer chez elles, à Vontovorona, pour les conduire à l’hôpital où elles espèrent être suivies par des professionnels de santé. Depuis samedi soir, jour où on leur a annoncé qu’elles sont porteuses du virus, à part le médecin du village, aucun professionnel de santé ne serait venu les observer et leur prescrire de médicaments. « On leur aurait dit de rester chez elles et qu’une ambulance allait venir les chercher. Mais jusqu’ici, cette ambulance n’est pas arrivée», affirme une source.

Apparemment, elles ne seront pas conduites à l’hôpital avec leur état actuel. Elles ne présenteraient pas les symptômes de la maladie. Les cas asymptomatiques ne seraient plus pris en charge à l’hôpital car il n’y aurait plus de places disponibles. « On leur a demandé d’appeler le numéro vert 913, si leur état de santé se dégrade ou si des symptômes apparaissent», indique notre source. Les enfants de l’une des victimes, dont un nourrisson de 5 mois, deux enfants de 3 et de 5 ans, qui ne seraient pas encore testées positives au virus, présenteraient des syndromes grippales, identiques à ceux du Covid-19.

Le traitement à domicile est une nouvelle stratégie que le ministère de la Santé publique a envisagée pour faire face à l’insuffisance des capacités d’accueil des établissements hospitaliers. Selon un responsable auprès de ce ministère, des mesures d’accompagnement doivent être mises en œuvre lorsque cette stratégie est appliquée. « Une équipe de riposte doit assurer le suivi des patients, avec des éléments de force de l’ordre. Il faudra voir, également, leur prise en charge», explique-t-il. Dans les hôpitaux, l’hébergement, le repas et les médicaments de traitement du Covid-19 sont pris en charge par l’Etat. Il y a même des accompagnements psychologiques. Ces mesures d’accompagnement ne sont pas effectives pour ces patients à domicile à Vontovorona. Ce sont leurs voisins et des responsables de leur fokontany qui se sont organisés pour les ravitailler en eau et en nourriture.

Ces neuf personnes habitent deux maisons cote à cote à Vontovorona. C’est le propriétaire de ces maisons, un homme qui rentrait d’un voyage à Toamasina, qui les a contaminées. Cet homme a été déclaré positif, le 2 juin. Les membres de sa famille et les locataires de sa maison sont allés à l’hôpital de Befelatànana, de leur plein gré pour faire le test de diagnostic du virus. Les médecins à Befelatànana leur ont recommandés de rester confinées chez eux.

Vivre une telle situation n’est pas évident pour ces porteurs du virus, mais ils n’ont pas le choix. Leurs voisins ne sont pas non plus tranquilles. « Nous restons confinés comme eux, de peur de contracter le virus. Leur évacuation à l’hôpital est très souhaitable », lance une mère de famille.