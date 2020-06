Crise sanitaire – La société civile plaide en faveur de l’accès à l’eau potable

L’Organisation de la société civile pour l’eau, assainissement et hygiène interpelle sur l’amélioration de l’accès à l’eau potable pour toute la population.

Plus de la moitié de la population (57%) n’a pas accès à une source d’eau améliorée. Quatre sur cinq personnes de ces 57% boivent de l’eau contaminée par de la matière fécale. C’est ce qui a été rapporté par l’Orga­nisation de la société civile eau, assainissement et hygiène (OSCEAH) devant les sénateurs à Anosy, hier. Les chiffres ont été décrits comme alarmants puisque la moitié des Malgaches ne bénéficie pas d’un accès à de l’eau potable actuellement.

L’Organisation de la société civile a plaidé pour l’amélioration de cet accès à l’eau potable pour tous les Malgaches. « Rappelons-le, le lavage des mains avec du savon est le premier geste barrière contre la contamination du coronavirus qui prend de l’ampleur dans notre pays. Mais si quatorze million cinq cent mille malgaches n’ont même pas d’eau (…), comment allons-nous combattre cette pandémie? », s’interroge Aurel Clyde Rabehanta, Responsable communication au sein de Wateraid Madagascar. Le problème de l’accès à l’eau potable pèse sur le quotidien des plus vulnérables. « La plupart des Malgaches n’ont pas d’eau dans leur foyer et doivent en chercher loin de chez eux. Parfois, les mères de familles passent la majeure partie de son temps devant les bornes fontaines avec une longue file d’attente. Elles doivent aller chercher de l’eau au lieu de réaliser des activités génératrices de revenu », déplore Docteur Odile Michèle Randriamananjara, Directeur pays de Wateraid Madagascar.

Budget

La société civile plaide également la priorisation du secteur en augmentant le budget affecté à l’eau, assainissement et l’hygiène. « Le budget de l’eau assainissement et hygiène a connu une baisse dans le cadre de la loi des finances initiale puisque le budget affecté n’est que de 1,58%. Alors qu’on est en pleine pandémie et que l’eau, l’assainissement et l’hygiène constituent les meilleures préventions au Covid-19 », indique Arsène Raveloson, Président de l’OSCEAH. Plus de budget en faveur de l’eau et de l’assainissement, c’est ce que l’OSCEAH souligne durant son intervention par rapport à la considération de l’eau comme pilier du développement. « Nous voulons que les sénateurs puissent appuyer une loi financière pro eau, assainissement, hygiène et pour un budget qui répond aux besoins fondamentaux de la population. Financer l’EAH n’est pas une dépense, mais un investissement », conclut-il.