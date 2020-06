Consommation – Le secteur lait miné par le confinement

Le potentiel méconnu de la filière lait est synonyme de ralentissement du secteur. Les premiers responsables veulent faire bouger les choses.

Au ralenti. Aucun secteur d’activité n’est épargné par la pandémie. La filière lait fonctionne à près de 50% de ses performances en temps normal. Les acteurs de cette filière, avec l’appui du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, ont exposé la situation hier, lors de la célébration de la journée du lait qui s’est déroulée à l’Akamasoa.

« La filière laitière reste porteuse et pourrait constituer un levier pour le développement économique de Madagascar. La production nationale laitière tourne autour de cent millions de litres seulement par an. Ce volume de production reste encore très faible. Il en est de même de la consommation de produits laitiers. Pourtant avec près de neuf millions de bovins dont près de quatre-vingt-dix mille sont de race laitière, la population en consomme cinq à sept litres par habitant par an contre vingt litres par habitant par an en moyenne en Afrique et deux cent cinquante litres par habitant par an en France », déplore Haingotiana Razafin­draibe président du conseil d’administration du Malagasy Dairy Board (MDB), l’organisme qui vise à promouvoir la production ainsi que la consommation du lait et des produits laitiers au niveau national.

Comparée au Kényan, qui en consomme cent vingt litres, et au Français, avec une moyenne de deux cent cinquante litres, notre consommation nationale est encore loin dans la moyenne raisonnable.

Professionnalisation

Avec les mesures de confinement, cette consommation tend à se réduire de moitié. « Les éleveurs traient le lait à une fréquence de deux fois par jour. Ils peuvent revendre leurs productions le matin mais le lait qu’ils produisent en après-midi, équivalent à la moitié de la production journalière, ne trouve aucun preneur » explique le PCA du MDB.

En plus des impacts des mesures de confinement, les spéculateurs sévissent toujours dans cette filière. « Ces collecteurs achètent le litre du lait aux environs des 1 200 ariary chez les producteurs dans la zone du Vakinankaratra et ses environs pour les revendre au même prix à Ambodin’Isotry, Anosy, Andrefan’Ambohijanahary ou encore d’autres points de vente en gros. Certains collecteurs revendent le lait en le diluant à presque 30% de son volume avec de l’eau sans parler des rajouts de produits de conservation hors normes » raconte un éleveur d’Atsimondrano.

« La filière reste encore exploitable. Il est impératif de coordonner le développement de la filière lait à Madagascar. De nombreuses actions doivent être entreprises, la structuration de tous les acteurs opérant dans la filière or blanc, entre autres, les groupements d’éleveurs, les collecteurs, les transformateurs et les industriels. La professionnalisation de ces groupements en matière de culture fourragère, de qualité, d’hygiène et d’insémination » confie Lova Ramaroson, directeur du cabinet du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la pêche.