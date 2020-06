Centre immatriculateur – Des usagers rentrent bredouille à Ambohidahy

Le centre immatriculateur (CIM) d’Antananarivo a repris ses activités, hier. Les usagers sont venus en masse. Une foule a envahi Ambohi­dahy à l’heure de l’ouverture. Mais beaucoup sont rentrés bredouille. Les usagers servis ont été limités à cinquante, selon les dispositifs pris par cette branche du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, pour éviter le risque de propagation du virus de Covid-19.

Par ailleurs, la délivrance des permis de conduire et des cartes grises n’a pas encore commencé. La liste des personnes qui pourront venir récupérer leurs permis de conduire ou leurs cartes grises, à l’annexe du CIM à l’Alhambra Ankadimbahoaka, ne sera communiquée qu’à partir de la semaine prochaine. Cette liste sera consultable sur la page Facebook du CIM et dans ses locaux.

En cette réouverture, le centre immatriculateur n’assurera qu’un service minimum. Il se chargera uniquement de la délivrance des permis de conduire et des cartes grises qui ont été bloqués dans ce service, depuis sa fermeture, à la fin du mois de mars. Il ne recevra pas, de ce fait, de nouveau dossier. Il traitera, par contre, les attestations de non gage, les inscriptions de gage, la radiation de gage et fera le visa des cartes violettes dans ses bureaux à Ambohidahy. Ses bureaux sont ouverts de 8 heures 30 à 11 heures 30. Le port de masque est obligatoire pour tous les usagers.