La Réunion – À la conquête d’espèces endémiques

Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Envi­ronnement, le Président du Département Cyrille Melchior a fait le déplacement à Bourg Murat pour lancer aux côtés d’André Tien Ah Koon, maire du Tampon, l’opération « Endémiel ». Un projet porté par la commune du Tampon qui a été retenu à la suite d’un appel à projets intitulé « Sites pilotes pour la reconquête de la biodiversité » lancé par le ministère de l’Environnement et l’ADEME. Il s’agit pour la commune du Tampon de planter massivement des espèces indigènes et endémiques de La Réunion pour créer une « route mellifère », véritable corridor écologique de 36 km.

Pas moins de cinquante deux mille arbres et arbustes, plus de quarante espèces différentes avec en plus l’aménagement de quatre jardins endémiques qui représentera les quatre habitats naturels que l’on pouvait trouver historiquement à cet endroit. Des jardins qui abriteront plus de cent soixante espèces à travers neuf mille arbustes et arbres.

