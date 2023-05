TENNIS – Sarah Tiantsoa Rakotomanga s’est imposée à Toulouse

La française d’origine malgache Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah a remporté le titre de championne d’Occitanie de la catégorie 17/18 ans à titre des Championnats Individuels Jeunes qui se sont déroulés au Stade toulousain Tennis club du 3 au 5 mai. En finale, Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah du Stade toulousain Tennis Club a battu Lucie Pawlak de l’ASPTT Montpellier en 3 manches, 3/6 6/1 6/3. Ce titre lui a ouvert la voie pour disputer les championnats de France en individuel qui se dérouleront prochainement à Roland Garros. Récemment classée 86è mondiale en ITF Junior et 813è mondiale chez les pros, Sarah commence à se faire un nom sur le circuit. Elle a d’ailleurs atteint la finale d’un grand Tournoi international au Cap d’Ail (ITF Junior J200) en avril dernier. Depuis son premier titre professionnel dans sa jeune carrière, acquis sur la terre battue de Valence, Espagne avec un tournoi à dotation de 1 5000 $ au mois de décembre 2022, Sarah Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah trace petit à petit sa route et devient de plus en plus régulière.