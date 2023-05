RUGBY À XV- AFRICA WOMEN’S CUP – La Coupe du monde en ligne de mire

Les ladies Makis de Madagascar continuent leur préparation biquotidienne à Andohatapenaka en vue de leur participation à la CAN à la maison.

À dix jours du début du championnat d’Afrique de rugby à XV senior dames du 20 au 30 mai prochain au stade Makis d’Andohata­penaka à Antananarivo, trente joueuses ont été retenues pour former l’équipe nationale malgache. Les membres de l’équipe nationale sous la direction du coach Alain Randriamihaja se donnent à fond pour être prêtes le jour J. Les entraînements se jouent en deux parties : primo, les courses de vitesse au bord du stade d’Andohatapenaka et secundo les tactiques, techniques et touche de balle au terrain annexe extérieur en vue de préserver le terrain principal. « La préparation entre dans sa dernière ligne droite. Notre travail actuel consiste à mieux coordonner les attaques et surtout à mieux organiser la défense.

Il est basé sur le système attaque-défense, la gestion de la balle surtout la touche. La force de l’équipe malgache est la rapidité donc il faut que tout le monde travaille ensemble et se coordonne », confie le coach de l’équipe nationale Alain Randriamihaja. Julia Mirasoa Fenohasina, demi de mêlée avance: « Nous nous connaissons parfaitement avec de l’automatisme sur le terrain. Notre avantage est que nous sommes habituées à des rencontres internationales (surtout en rugby à VII). Cela facilitera la course de vitesse et pourra constituer un grand avantage que nous comptons utiliser ».

Double enjeu

Madagascar débutera sa Coupe d’Afrique contre le Kenya le 20 mai. Ce n’est pas un match facile même si les rugbywomen malgaches, sous la direction de l’entraîneur Joseph Berthin Rafali­manana ont déjà battu les Kenyanes sur le score de 27-15 à Nairobi Kenya en 2021. Certaines cadres de l’équipe nationale malgache, victorieuses de cette époque ne seront pas de la partie comme Véronique Rasoane­kena qui a marqué 2 essais et Sahondra Nomenjanahary. Ce championnat d’Afri­que de rugby à XV féminin comporte un double enjeu dont l’un est le titre de champion d’Afrique et l’autre, le qualificatif à la Coupe du monde. Le seul vainqueur représentera l’Afrique à la joute mondiale. « Si nos joueuses réussiront la majorité de leurs plaquages, elles arriveront à faire la différence sur la vitesse, la route vers la Coupe du monde est à notre portée », confie Joseph Berthin Rafalimanana, responsable de la haute performance de toutes les équipes nationales malgaches de rugby. Pour cette CAN, « l’équipe qui totalise le plus de victoires et accumulera le plus de points sera déclarée championne d’Afrique et représentera l’Afrique à la Coupe du monde de la catégorie B en 2025», confie Antso­niandro Andrianorosoa, Dtn de Malagasy Rugby.