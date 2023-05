REHABILITATION ROUTE MAHAVOKY – Le temps de prise expirera le 25 mai prochain

Les travaux de remise en état des infrastructures de base pour l’intérêt de la population se poursuivent à Mahajanga. La réfection de la route de Mahavoky est complètement terminée, notamment la petite portion au croisement Soatata, vers le croisement du bloc administratif à Ampisikina. Le temps de prise de vingt-et-un jours a commencé depuis deux jours. Il expire le 25 mai prochain. La circulation des véhicules et transports publics sur ce tronçon reste encore coupée jusqu’à cette date. La déviation est maintenue vers Tsaramandroso ambony pour tous les véhicules. Par ailleurs, les techniciens et le PRMP de la commune urbaine de Mahajanga ont procédé à la mise en œuvre des Procédures de Passation des Marchés Publics pour l’entretien routier pour l’année 2023. La réunion d’information et la visite de chantier se sont déroulées la semaine dernière. Le conseil municipal de la CUM a adopté trois projets de réhabilitation des infrastructures routières prévues cette année. La deuxième phase de réhabilitation de la route Mahavoky à partir du rond-point des taxis jusqu’au marché de Tsaramandrosoa a déjà débuté.Tandis que la route d’Ambovoalanana et la rue Georges Ranaivoson, ainsi que l’Avenue de l’Église à Mahabibo, seront aussi réhabilités. Par contre, des travaux de pointe-à-temps seront effectués sur celle du boulevard Marcoz.