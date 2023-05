MOROMBE – Un homme tué et ses yeux arrachés

Un crime qui dépasse l’entendement. Un homme, dénommé Alexis, habitant à Ambolomoky-Andavadoaka, dans le district de Morombe, a été retrouvé mort lundi à 7h du matin. Des traces de coups de hache ont été relevées sur son cou. Il a également subi l’ablation des yeux. Les indices et premiers éléments de l’enquête de la gendarmerie ne suffisent pas pour le moment pour cibler un suspect. A cette heure-là, des piroguiers étaient allés pêcher. Ils ont découvert le corps sans vie qui flottait dans la mer, non loin de la plage. Ils ont rapidement alerté le fokonolona avant de le récupérer. Informé des faits, le maire de la commune de Befandefa a, à son tour, appelé les gendarmes à se rendre sur place. Un médecin et deux gendarmes ont constaté la victime. Ils n’ont pas pu engager une poursuite car il n’y avait aucune empreinte de pas. La dépouille du défunt a été remise à sa famille pour être inhumée. La population et la gendarmerie s’entraident pour collecter tous les renseignements utiles permettant d’élucider l’affaire. Le vol d’yeux et le kidnapping d’albinos gagnent du terrain dans l’Atsimo-Andrefana.