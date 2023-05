FOKONTANY TSARARANO AMBANY – Les fokonolona contestent les résultats de l’élection du chef

Comme il fallait s’y attendre, des fokonolona ont manifesté hier leur contestation du résultat de l’élection du chef fokontany, organisé samedi dernier. Ils ont déclaré que les élections étaient entachées d’irrégularités dont l’absence d’encre bleue, la distribution des carnets de pointage avant et pendant le vote. » Nous avons perdu du temps. Nous exigeons l’annulation des résultats et une nouvelle élection », ont dénoncé les portes paroles. La décision et la déclaration de la préfecture de Mahajanga seront attendues prochainement. Tout ceci présage un mauvais augure pour l’avenir.