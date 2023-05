FAUX DOCUMENTS – Trois personnes jetées en prison

Des responsables d’un cybercafé ont été arrêtés et incarcérés avec un individu à qui ils ont vendu des faux documents. Les prévenus fabriquent et utilisent des faux diplômes, attestation de position militaire, relevé de notes et autres.

Une affaire de faux et usage de faux portée au grand jour. Traduits devant le parquet près le tribunal de première instance à Antananarivo avant-hier, trois individus ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d’Antanimora. Les prévenus sont incriminés dans une affaire de production et d’utilisation de faux documents tels que des certificats de position militaire, des relevés de notes et des diplômes académiques. L’individu qui les a utilisés s’est jeté dans la gueule du loup en présentant les documents frauduleux dans le cadre d’une préparation de dossier dans un service de police à Anosy. L’étau s’est resserré autour du quidam lorsque le faux a été détecté.

Onéreux

D’emblée arrêté, il a été soumis au feu roulant des questions. En lui tirant les vers du nez, les enquêteurs ont réussi à remonter de fil en aiguille jusqu’aux individus qui fabriquent ces faux papiers et documents. Les pistes ont conduit la police jusqu’à un cybercafé sis à Tanjombato, où les deux autres faussaires se sont fait cueillir. Il s’est alors avéré que ces derniers conçoivent les documents pour les imprimer et les vendre à des prix onéreux. La pratique arrange beaucoup des personnes ne disposant pas des diplômes ainsi que des pièces demandés dans les dossiers qu’elles préparent, ce qui a amené à déceler que les faussaires n’étaient pas à leur première opération. De nombreux documents avaient déjà produits, vendus et utilisés mais ne semblent pas avoir été inter­ceptés. Pour arriver à leur fin, le duo a recours à des logiciels et des tampons frauduleux. Néanmoins, ils n’ont pas réussi à tromper la vigilance des policiers qui ont reçu et examiné les pièces fournies. Des imperfections sur les écritures, des signatures peu ressemblantes ainsi que des sceaux maladroits leur ont mis la puce à l’oreille. Sitôt le faux découvert, un service de police judiciaire a été mis sur l’affaire et l’investigation a commencé immédiatement, d’où la triple arres­tation suivie de mise en détention préventive.