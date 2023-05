COOPERATION PARLEMENTAIRE – Un groupe d’Amitié Egypte-Madagascar se profile

Les audiences du président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, se sont poursuivies hier avec la nouvelle ambassadrice d’Égypte, Said Abdou Abdelhadi qui lui a rendu une visite de courtoisie. La coopération bilatérale a été au centre des discussions à cette occasion. Mais les deux personnalités ont mis un accent particulier sur la coopération parle­mentaire. Ainsi, un groupe d’Amitié Egypte-Madagascar sera prochainement mis en place au niveau des Parlements des deux pays. En attendant, les deux parties ont aussi échangé sur plusieurs domaines de coopération, entre autres le commerce, l’industrie, le monde de l’enseignement supérieur, l’agroalimentaire, le tourisme, le dévelop­pement de la jeunesse, la culture, la mise en relation du secteur privé et la promotion des échanges commerciaux, et les secteurs de l’agriculture et de l’eau. La promotion de la femme et de l’artisanat a également été abordée. Herimanana Razafi­mahefa a indiqué que l’Egypte est un pays modèle en termes de développement en Afrique. Il ajoute : « Les défis majeurs posés par le gouvernement tels que la construction de routes, la construction de villes nouvelles, la promotion du secteur touristique, l’Egypte a de l’expérience et les deux pays peuvent travailler ensemble dans ces domaines ». Pour sa part, Said Abdou Abdelhadi a expliqué : « L’Égypte est prête à apporter son aide dans la mise en œuvre des domaines de coopération prioritaires pour le développement de Madagascar, notamment dans la mise en œuvre du plan de réhabilitation de Madagascar ou le Plan Emergence de Madagascar (PEM)… La construction de l’autoroute qui relie Anta­nanarivo et Toamasina, qui est une collaboration avec la société égyptienne SAMCRETE, est déjà en cours et de nombreuses équipes égyptiennes suivent de près l’avancée des travaux car le projet routier est très important pour l’Égypte».