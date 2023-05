On ne change pas une équipe qui gagne. La Fédéra­tion malgache de basket-ball a suivi sa logique en reconduisant les quatre garçons formant l’équipe nationale Ankoay, championne d’Afri­que 2022, pour jouer la coupe du monde de Vienne en Autriche du 30 mai au 4 juin. Dans le but de faire bonne figure et mettre tous les atouts du côté du clan malgache, du 15 au 28 Mai prochain, Livio Rocheteau Ratianarivo, Fiary Johnson Rakotonirina, Elly Randriamampionona et Arnol Jean Alpha Solondrainy, effectueront un stage de préparation d’une durée de 14 jours en Serbie, qu’ils rejoindront après avoir quitté la Grande Île ce dimanche. L’Académie de basketball 3×3 de la Serbie a été créée en octobre 2020 dans la Ville de Novi Sad, une ville à 90 km de Belgrade, la capitale du pays. Elle est considérée comme la première académie spécialisée 3×3 au monde et est sous la direction de plusieurs Serbes de haut niveau, dont l’entraîneur respecté Danilo Lukic et le triple champion du monde FIBA 3×3, Marko Zdero. Acquérir de l’expérience Livio Rocheteau Ratiana­rivo, capitaine de l’équipe nationale Ankoay, n’a pas caché sa joie de rejoindre le centre de formation: « C’est le centre où les meilleurs joueurs et les meilleures équipes professionnelles du monde se ressourcent pour acquérir de l’expérience. Faire un stage en Serbie apportera à coup sûr de nouvelles expériences et du savoir-faire pour relever le niveau de chacun d’entre nous, et je tiens à remercier le FMBB ». Madagascar a hérité de la poule A, la plus relevée, où évolueront la Serbie cham­pionne du monde en titre et numéro un mondial, la France, troisième l’année dernière, l’Allemagne et le Brésil

Liste des joueurs

– Livio Rocheteau Ratianarivo, capitaine, 1m85, 77kg (COSPN)

– Elly Randriamampionona, 1m88, 80kg (GNBC)

– Arnol Alpha Solondrainy, 1m98, 102kg (COSPN)

– Fiary Jonhson Rakotonirina, 1m98, 90kg (GNBC)

Coach: Jean de Dieu Randrianarivelo

Chef de délégation: Pascal Rasaony