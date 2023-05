ANTSIRANANA – Une section des sports mécaniques voit le jour

Une section des sports mécaniques a vu le jour dans la ville d’Antsiranana. Elle s’ajoute au mouvement associatif très actif qui englobe quatre clubs moto de différents caractères. Elle a été mise en place lors d’une assemblée générale des membres des quatre clubs motos existants dans la ville, qui s’est tenue dans la salle de la Maison des jeunes , pendant laquelle les représentants de ces quatre clubs légaux qui existent actuellement ont élu le président pour diriger cette section. Il s’agit du seul candidat Amoros Andriamalaza, connu dans le monde du club roller de la région. Trois clubs ont voté pour lui tandis que le dernier a dit non. Comme programme, le nouveau-né propose un championnat moto cette année. Dans le cadre du mois de l’enfance, des compétitions seront aussi organisées au profit des jeunes et des enfants. Ce nouveau président était doué pour le patin à roulettes, bien qu’il ait été vu parfois au rugby et à la danse. En 2006, il a commencé à s’impliquer dans le sport, mais ce n’est qu’en 2020 qu’il s’est lancé dans le domaine des sports mécaniques.

Championnat

« Je vais essayer de trouver un moyen d’amener les jeunes à aimer les sports mécaniques afin qu’ils ne soient pas tentés dans les mauvais comportements ici et là « , a-t-il promis. Il a ajouté que la section qu’il dirige organisera un championnat de moto qui se tiendra prochainement à Antsiranana. Durant le mois de juin, le mois dédié aux enfants, une compétition leur sera également dédiée. Il est à noter que le délégué de la Jeunesse et des sports, Stanicio Rakotomamonjy, a dirigé cette réunion de mise en place de la section des sports mécaniques dans la ville d’Antsiranana.