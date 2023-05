ANTANANARIVO – Des prélèvements d’échantillon de viande envoyés en laboratoire

Des échantillons de viande ont été envoyés au laboratoire d’analyse de l’Agence de contrôle sanitaire des qualités des denrées alimentaires (ACSQDA) auprès du ministère de la Santé publique, hier. Des agents du ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) ont prélevé des viandes frelatées, auprès de plusieurs bouchers d’Antananarivo, comme à Mahazo, Besarety, Andravoahangy, Analakely, Mahamasina, et à Tanjombato. « Nous avons fait exprès de travailler sur de la viande frelatée, pour vérifier la présence de formol sur ces denrées », explique Laurencia Razanadrakoto, directeur de la Protection des consommateurs auprès du MICC. Des soupçons d’utilisation de formol pour la con­servation de viande ont été évoqués, ces derniers jours. Cela a créé la panique chez les consommateurs. Des ménages se sont privés de viande, depuis. Selon l’explication d’un vétérinaire, la consommation de formol peut être mortelle. Le vice-ministre de l’Élevage, le Dr Raymond, a tenu à rassurer l’opinion. « La présence de formol sur la viande est fausse », a-t-il indiqué, mardi. Les vétérinai­- res-sanitaires effectuent des contrôles systématiques dans les abattoirs et sur les étals. Les résultats des analyses seront connus d’ici la fin de cette semaine.