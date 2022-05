Reprise – Un vent d’optimisme souffle sur la FIM

La 16ème édition de la Foire Internationale de Madagascar, FIM, va se tenir du 19 au 22 mai au Parc des Expositions Forello de Tanjombato va être celle de la reprise des activités économiques.

Enthousiaste. Nicolas Martin l’a été hier à l’hôtel Le Louvre à Antaninarenina pour présenter l’esquisse de ce que sera la FIM à venir. « Il est à que 27% des participants sont des nouveaux clients qui proposent des produits et des services adaptés au contexte actuel de sortie de crise. La FIM s’ouvre aussi sur le reste du monde avec les pavillons étrangers de la France, de l’Indonésie, des Etats-Unis avec l’AMCHAM, la chambre de commerce américaine, de la Turquie et de l’Ile Maurice, autant d’opportunités d’échanges entre ces pays et nos entrepreneurs du secteur privé. Nous avons déployé un plan média exceptionnel tant au niveau de la presse écrite, radiodiffusée que télévisé. Cette 16ème édition, sous le haut patronage du président de la République, Andry Rajoelina, sera ainsi l’évènement économique incontournable de l’année avec plus d’une centaine d’exposants et une vingtaine de conférences réparties sur 12 000 m2 durant quatre jours »

Ce rendez-vous sera aussi placé sous le signe de la digitalisation. Il s’agit ainsi d’une occasion pour avoir plus de visibilité pour les entreprises en quête de notoriété, de consolider l’amorce de la reprise des activités économiques et de se positionner sur le marché international qui offre de multiples opportunités. En somme, un coup de pouce pour tous.