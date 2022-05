Poésie et théâtre – « Aomby » de Gad Bensalem se découvre

Artiste dont les créations sont toujours à découvrir et à suivre, Gad Bensalem nous promet moult émotions à travers le récit de « Aomby » qu’il portera sur la scène de l’Institut français de Madagascar ce vendredi.

POÈTE, slameur et comédien de théâtre émérite, Gad Bensalem , Tokiniaina Rakotomanga de son vrai nom, a toujours eu plus d’une corde à son arc, il a su imposer sa patte dans le milieu artistique national, fort de cette verve qu’on lui reconnaît, ainsi que de sa maîtrise de la culture malgache. Voici donc qu’il revient plus inspiré que jamais avec un projet de grande envergure.

Fidèle à lui-même, Gad Bensalem propose un voyage initiatique inédit à la poursuite des mythiques « Aomby» du Sud de la Grande île. Au son du « kilalake », à fond dans la « radio-carte », sur les traces des « malaso », les bandits de la moitié sud de Madagascar. À travers la narration et l’interprétation de Gad Bensalem, « Aomby» se découvre enfin au public tananarivien comme un travail de création sur la survivance et la résilience. Rendez-vous est donné ce 13 mai à 19h à l’Institut français de Madagascar (IFM) pour l’apprécier sans aucune modération.

À l’heure où les bandits de grand chemin, comme Remenabila, sont à la fois bourreaux dans les villages et anti-héros pour certains, les questions liées à la tradition et au progrès se posent plus que jamais à Madagascar.

Épopée rythmée

Cette pièce remet ainsi en question les enjeux liés à ces questionnements que l’on se pose. « Aomby, l’épopée d’un poète voyageur » Sur douze dates, depuis septembre 2021, Gad Bensalem a parcouru en solo les scènes des Alliances françaises nationales. De la ville d’Antsirabe à Morondava, en passant par Ambositra, Manakara, Farafangana, Fianarantsoa, Toliara, Mahajanga, Antsiranana, mais aussi Toamasina jusqu’à Tsiroanomandidy, pour porter sur scène cette grande épopée qu’est « Aomby». Une pièce qui se veut pluridisciplinaire entre le récit, le théâtre et la musique, « Aomby » est une épopée rythmée dans les savanes du grand Sud de Madagascar.

C’est est un voyage onirique mouvementé qui se déroule principalement sur la RN7 avec, en toile de fond, des réalités, des accidents, heureux et malheureux, une avalanche de questionnements. Dans ce texte qui se déploie comme un livre popup, l’auteur-interprète qu’est Gad Bensalem mène une quête presque obsessionnelle qui révèle, en filigrane, le paradoxe éternel de l’île rouge, une richesse infinie étouffée par une misère profonde.

Il s’agit d’un projet qu’il a officiellement initié en 2019, notamment grâce à une aide à l’écriture de la Direction des affaires culturelles de la Réunion et la compagnie Karanbolaz avec qui il collabore depuis 2017. De même, « Aomby » fait également suite à son précédent projet qui s’intitulait « Naïf » et que l’on a eu le plaisir de découvrir sur la scène de l’Institut français de Madagascar (IFM) également. Les textes de Gad Bensalem seront sublimés par la musique originale d’Anjara Rakotozafiarison avec l collaboration artistique de Encoder Experiment, des créations visuelles de Zah Créatif et les photographies de Rijasolo. Laissezvous tenter par ce voyage.