Etablissement hospitalier – Coupure d’eau à l’HJRA

« Amenez vos récipients! Un camion-citerne est là pour nous approvisionner en eau », s’adressent des agents du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) à des gardes malades, hier. Cet hôpital a été privé d’eau pendant une bonne partie de la matinée. Les robinets étaient également à sec, au Motel de Tanà à Anosy qui héberge des porteurs du virus de Covid-19, en traitement. La conduite principale d’eau à Anosibe s’est cassée, hier matin, engendrant la coupure d’eau dans les quartiers d’Ampefiloha, d’Anosibe, d’Andrefan’Ambohijanahary, entre autres.

Des patients du CHU JRA ont fait les frais de cette coupure d’eau. « L’eau a été coupée en pleine séance de dialyse, ce matin (ndlr: hier matin). Le traitement a dû être suspen­du, car l’eau est indispensable à la dialyse. Par conséquent, les patients de ce matin doivent faire beaucoup attention à eux jusqu’à leur prochaine séance, prévue pour mercredi, car le traitement de ce matin était incomplet », indique une source.

La société de production et de distribution d’électricité et d’eau (Jirama) a livré plusieurs litres d’eau, au CHU JRA et au Motel Anosy, suite à cette coupure. Le camion citerne est arrivé vers midi, la coupure ayant commencé vers 7 heures 30, peu après la fuite d’eau sur le tuyau à Anosibe. « Toutes les chambres ont été ravitaillées en eau, après l’arrivée de la citerne, envoyée par la Jirama », indique un responsable du Motel de Tanà.

L’approvisionnement en eau est revenu à la normale au CHU JRA et au Môtel Anosy, hier, en début de soirée. Les techniciens de la Jirama ont travaillé d’arrache-pied pour réparer la conduite d’eau cassée.

La casse des conduites d’eau de la Jirama est trop fréquente. Une conduite d’eau souterraine sous la chaussée réfectionnée à Ankadilàlana a rompu, la semaine passée. À Ampandrianomby, un tuyau s’est cassé depuis plusieurs semaines. La plupart des conduites d’eau sont vétustes. Le remplacement de quatre-vingt-dix kilomètres de tuyaux est en cours.