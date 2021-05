Akamasoa – La vie du Père Pedro en BD

Deux dessinateurs ont retracé la formidable initiative du Père Pedro dans une BD. Elle s’intitule Akamasoa.

Une ode à l’humanité, ainsi qu’à la générosité d’un homme qui fort d’un amour intarissable pour autrui a marqué à jamais la vie de milliers de malgaches. Une nouvelle bande dessinée inédite s’apprête à nous immerger dans l’intimité de cette illustre personnalité nationale qu’est le Père Pedro Opeka. De par les traits de Rafally Razafindrakoto et de Nino respectivement au dessin et aux couleurs, ainsi que de Franco Clerc au scénario et Etienne Leong à la tête de ce projet, elle s’intitule sobrement « Akamasoa ».

Prévue sortir ce mois de mai, cette bande dessinée éditée par la maison d’édition Des bulles dans l’océan à la Réunion promet également une vive immersion au cœur de ce lieu exceptionnel fondé par le Père Pedro Opeka. De ses débuts, aux défis qu’il a dû relever, cette nouvelle bande dessinée en son honneur mettra autant en avant sa persévérance que sa résilience face aux méandres de la société malgache, jusqu’à l’aboutissement de ce rêve qu’il a réalisé. « On y illustre aussi bien l’arrivée du Père Pedro au pays que son combat pour mettre en valeur l’humanité. A travers cette bande dessinée on raconte la réalité, tout en sublimant mieux encore une histoire déjà très inspirante en soi » souligne Franco Clerc.

« Un exemple à suivre »

Cette bande dessinée se rajoute ainsi déjà aux nombreuses œuvres et médium en tous genres qui scandent déjà depuis plusieurs années maintenant les bienfaits du Père Pedro Opeka dans la Grande île. Que ce soit des films documentaires ou des reportages photos, mais aussi des livres et ouvrages en son honneur, son histoire comme sa personnalité n’a cessé d’inspirer les auteurs. Cette bande dessinée qu’est « Akamasoa » renforce ainsi encore plus la réputation déjà bien assouvie de cet homme d’une grande générosité qu’est le Père Pedro. Franco Clerc de rajouter. En outre, dans le même registre, les éditions Bayard ont également sorti « Père Pedro, un ange pour Madagascar » en 2014, une bande dessinée scénarisée par Lucie de la Herronnière et mise en images par Carole Xenard.