Taekwondo – European Championships : Cinq Malgaches échouent en demi-finales

Les porte-fanions malga­ches ratent l’avant-derniè­re marche. Cinq taekwondoïstes de la Grande îles ont disputé ce week-end les demi-finales du premier championnat d’Europe de poomsae en ligne.

C’est la toute première compétition du genre, une brillante initiative de l’instance européenne en cette période de confinement. Deux d’entre eux ont été en lice ce samedi. L’expatrié de Nantes France, Nicolas de Gonzague Randriamian­drisoa, a été le mieux placé des représentants du pays.

Le champion de France Master en titre engagé dans la catégorie Master 2, c’est-à-dire les vétérans de moins de 60 ans, n’a pu faire mieux cette fois que la douzième place sur les dix-huit concurrents ne lice. En phase éliminatoire, il a fini septième sur les trente-quatre engagés dans sa catégorie.

Seuls les huit meilleurs de cette avant-dernière étape ont obtenu les tickets pour la finale. « J’ai raté de peu la qualification pour la finale à cause d’un petit détail… Je craignais plutôt mon élimination en phase préliminaire à cause des petites erreurs que j’ai commises. Du coup, je croyais que ça allait bien se passer», a confié Nicolas Ragonz après son élimination à la porte de la finale.

Évaluation

Le même jour, Sarah Nomena Razafindranoro, engagée dans la catégorie des Kids U12 titulaires de ceinture de couleur, termine pour sa part vingt-cinquième sur les vingt-neuf demi-finalistes de sa catégorie. Les trois autres demi-finalistes malgaches ont tenté leur chance la veille et ont ensuite pris la porte de sortie.

Le meilleur combattant du dernier championnat de Madagascar, Steve Rakotobe en lice chez les séniors moins de 30 ans finit quarante-sixième sur les cinquante-cinq concurrents encore en course. Et chez les cadets, Tsiory Fanantenana Rafidi­manana et Ilontsaina Randria­mandrato ratent eux aussi le Top8.

Ils ont respectivement terminé quinzième et dix-septième de leur catégorie respective en demi-finales. Cette première participation est pour les jeunes taekwondoïstes de la Grande île une occasion d’évaluer leur niveau sur la scène internationale.

Ce premier championnat d’Europe de poomsae en ligne a vu la participation de plus de mille-deux-cents pratiquants de cet art martial coréen, venus du monde entier.