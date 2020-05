Pandémie – Premier cas de coronavirus à Antsirabe

Quatre jour après l’alerte sur l’arrivée d’une famille ayant déserté la région Atsinanana à Ambohimena,le premier cas positif du coronavirus à Antsirabe est confirmé. Il s’agit en effet de cette femme qui a travaillé à Ambatovy et qui devait suivre le confinement sur place mais qui a rallié à Antsirabe avec les membres de sa famille à bord d’un camion au début de la semaine dernière.

La déclaration du professeur Vololotina Hanta Marie Danielle sur la confirmation d’un cas de malade de coronavirus à Antsirabe samedi dernier a semé la panique. Aucune déclaration officielle sur les mesures et dispositifs à prendre face à cette situation n’est jusqu’à, hier déclarée mais le renforcement des mesures déjà entreprises depuis quelques semaines telles le port obligatoire des masques et le respect des gestes barrières a été observé hier. Les membres des forces de l’ordre se sont installés très tôt dans les routes pour le rappel à l’ordre et les dirigeants et responsables des temples qui ont ouvert leurs portes ont été également stricts sur ces points.

La réunion des responsables et membres du centre opérationnel Covid-19 en ce début de la semaine repondra sûrement aux questions posées par les Antsirabéens quant aux mesures et dispositifs à suivre face à cette présence du Covid-19 dans la capitale de la région Vakinankaratra.

Les dispositifs pris au début de la pandémie ont été allégés depuis lundi dernier. Les marchés sont par exemple ouverts jusqu’à 16 heures et les hôtels et restaurants sont aussi autorisés à recevoir des clients jusqu’à 21 heures. Les responsables vont ils revenir sur ces décisions ?