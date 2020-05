Miray Aina Madagascar – Donation pour l’orphelinat de la gendarmerie

L’initiative « Miray Aina Madagasikara » s’est poursuivie avec une donation de PPN, hier, auprès de l’orphe­linat de la gendarmerie à Arivonimamo. Et ce, deux semaines après le premier volet, qui consistait à distribuer des masques de protection contre le Covid-19.

Grâce à une autorisation de déplacement spéciale, une centaine de motards se sont ainsi retrouvés sur la RN1. Tous ensembles pour la bonne cause.

Pour cette deuxième et dernière étape de l’action caritative, le pot commun constitué par les apports de plusieurs clubs et de quelques bikers à titre individuel, a permis de remplir tout un camion. 1,5 tonnes de pâtes alimentaires et trois cents cartons savons pour précision.

Un lot considérable pour le centre d’Arivonimamo, qui abrite soixante jeunes actuellement. Il s’agit d’orphelins de gendarmes décédés durant leur service, d’après les explications des responsables de l’établissement.

« En cette période difficile, on a le devoir d’aider nos congénères. Le choix de la RN1 découle du fait que cet axe est très prisé des motards, pour les balades du weekend. C’est un moyen de remercier les gendarmes pour leur bienveillance, vu qu’ils sont toujours au bon soin en cas de panne ou d’accident », a souligné le porte-parole des motards, avant la remise des dons. D’une même voix, les responsables de l’orphelinat ont exprimé leur reconnaissance : « Notre centre tourne essentiellement grâce aux contributions des gendarmes et aux dons de personnes ou d’associations de l’extérieur. Au nom du commandement de la gendarmerie nationale, nous vous remercions infiniment ».

Voilà donc qui conclut définitivement l’action «Miray Aina Madagasikara ». Initia­lement, les mois d’avril et de mai étaient dédiés aux courses de côte d’Imerika­sinina pour les passionnés de deux roues. Mais vu la suspension des activités sportives, ils se sont illustrés d’une autre manière, avec ce geste louable.