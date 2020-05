Éducation – La société civile réclame l’arrêt des cours

Prudence. Les organisations de la société civile membres de l’Alliance stratégique pour l’éducation réclament le report de la reprise des cours même pour les classes d’examen. Suite au cas contact de coronavirus sur neufs enfants, la société civile s’inquiète de la santé des élèves et incite l’État et le secteur privé à suspendre l’école.

D’après leur constat, tout danger n’est pas écarté et cela malgré toutes les mesures d’accompagnement mises en place à savoir l’emplacement d’un élève par table banc, la distribution de masques et de Covid Organics. Toutes ces dispositions à l’école et dans le transport en commun sont remises en question actuellement.

« Nous réitérons fortement notre demande d’arrêter les cours même pour les élèves en classe d’examen et de reporter la reprises des écoles jusqu’à ce que les conditions de sécurité de nos enfants soient garanties et tout danger soit écarté », souligne les membres dans un communiqué. La société civile membre de l’Alliance stratégique pour l’éducation conseille vivement les parents de ne pas mettre en péril la vie des élèves et de leur famille. La reprogrammation des examens officiels seraient possible si l’État a la volonté de le faire selon eux.

La société civile recommande la reprogrammation du plan sectoriel de l’éducation (PSE). Parmi les recommandations, la prise de décision doit impliquer tous les acteurs dans le secteur de l’éducation. L’administration de Covid Organics aux enfants doit être discutée avec les parents.