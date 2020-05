Covid-19 – Trois nouveaux cas de guérison

La cinquante-cinquième journée d’état d’urgence sanitaire à cause du coronavirus, hier, a permis de totaliser cent quatre cas de guérison incluant trois individus guéris constatés samedi.

Rétablis. La guérison progresse malgré la persistance du coronavirus depuis cinquante-cinq jours et en date du 9 mai, trois porteurs du covid-19 sont constatés guéris. Ils ont été hospitalisés à Toamasina où le laboratoire mobile de l’Institut Pasteur de Madagascar qui s’y déploie vient de détecter en parallèle deux nouveaux porteurs du covid-19 sur seize tests réalisés. Même si les résultats des tests de la journée du 10 mai restent indisponibles pour l’ensemble du territoire national, aucun cas positif n’a été détecté dans la capitale la veille parmi les soixante tests réalisés au centre d’infectiologie Charles Mérieux ou CICR et à l’Institut Pasteur de Madagascar. Pour l’heure, soixante-sept malades sont en traitement. Même si la dose curative du CVO est administrée sur les malades et devient très sollicitée à l’échelle continentale africaine, étant le seul remède guérisseur du coronavirus, la dose préventive est de plus en plus demandée sur le marché interne. Avec un total de cas de guérison en hausse et en raison de l’inexistence de mort du coronavirus sur son territoire, la Grande-île est à même de devenir la référence dans la gestion de la crise sanitaire car la découverte de la tisane CVO pour guérir le coronavirus convainc les éminences grises locales de la médecine conventionnelle tout en remettant en avant l’excellence de la pharmacopée malgache sur le devant de la scène mondiale.

Guérison en progression

Avec l’annonce de trois cas de guérison hier, la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana rassure à travers une rhétorique basée sur l’importance de la prévention. « Les guéris sont là. Restons focus sur la prévention en même temps que sur le traitement des malades. Chaque jour, le respect continu des gestes barrières compte. De même, il ne faut jamais oublier de boire le CVO notamment avant de sortir de chez soi. Le port en permanence et partout de cache-bouche couronne le tout », selon elle. Samedi, les derniers chiffres locaux sur la pandémie, rapportent l’existence de cinq nouveaux malades à Toamasina, quatre à Antananarivo, un à Antsirabe et un à Moramanga. Ces cas positifs découverts proviennent de l’ensemble des tests réalisés en trois jours successifs depuis jeudi. Cent quatre individus sont maintenant guéris du coronavirus. Depuis le lancement officiel du remède anticoronavirus , en l’occurrence la tisane CVO, le traitement des malades est basée sur cette tisane dont une distribution gratuite de la dose préventive au profit de la population a été également assurée dans la capitale, à Toamasina et à Fianarantsoa. Le même jour où la tisane CVO a été lancée, deux malades du coronavirus qui en consommaient sont sortis guéris. Jusqu’à hier, cinquante-cinq personnes sont déclarées guéries depuis l’adoption du traitement à base de la tisane CVO il y a vingt-jours.