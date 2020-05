Coronavirus – Un nourrisson et une sage-femme transférés à Antananarivo

La femme testée positive au Covid-19 à Antsirabe, son mari et ses enfants, dont un bébé de 8 mois, sont transférés dans le centre hospitalier universitaire (CHU) Mère-enfant à Ambohimiandra. Une ambulance les a récupérés dans un hôpital de cette Ville d’Eau, hier matin, pour les amener vers la capitale. «Les résultats du test sont négatifs pour le mari et les enfants. Mais ils ont été en contact étroit avec cette femme. Le nourrisson, par exemple, tête le sein de sa mère. La réanimation du bébé sera difficile si jamais il attrape le virus et s’il présente des formes graves. C’est pourquoi ils ont été évacués », explique une source. Apparemment, la région de Vakinankaratra n’est pas encore totalement prête pour prendre en charge des cas de Covid-19. Même chose pour le district de Moramanga, où la victime de Covid-19 rapportée par le Centre de commandement opérationnel (CCO), samedi, est, également, évacuée dans la capitale, dans la nuit du samedi, par la Brigade d’intervention rapide. Il s’agit d’une sage-femme. Le CCO aurait ordonné son transfert dans un hôpital à Antananarivo. « Les victimes du Covid-19 sont pris en charge gratuitement. Même les repas sont offerts. Chez nous, ce dispositif n’est pas encore disponible. Nous ne sommes pas, également, très équipés en terme de matériel et de traitement», confie une source à Moramanga.