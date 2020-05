Conjoncture – Vers des débats économiques au Parlement

Le cercle de réflexion des économistes de Madagascar (CREM) sollicite une rencontre avec les parlementaires de la chambre haute et de la chambre basse pour leur apporter leurs réflexions sur la situation économique du pays. Les membres de l’association s’accordent à dire que la période actuelle peut être perçue comme une opportunité de repenser au développement du pays à travers une relance économique. «S’arrêter sur la mitigation serait une erreur. Nous pouvons mettre les jalons pour une relance de l’économie malgache et pour lui assurer une meilleure résilience aux chocs extérieurs», indique un économiste membre du CREM.

Les économistes conscients de leur rôle en tant que force de proposition veulent apporter leur pierre à l’édifice et éviter ainsi un effondrement total de l’économie malgache en cette période où les activités économiques sont en berne. Un plan de mitigation devrait être présenté dans les prochains jours s’adressant essentiellement au secteur privé. Visiblement, députés et sénateurs sont conscients des risques qui planent sur l’économie et les discours vont vers cette nécessité de relancer la machine. Des débats d’ordre économique sont attendus. L’élu Roland Ratsiraka a allumé la mèche la semaine dernière en appelant à une reprise du travail. Lors de l’ouverture de la session parlementaire, le président du Sénat Rivo Rakotoavo s’est quant à lui dit ouvert au débat.