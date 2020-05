Aides humanitaires – Souhait d’une meilleure organisation

Les bénéficiaires de l’allocation financière promise par le président Andry Rajoelina dans le 5ème Arrondissement se préparent à toucher la somme de 100 000 ariary. La liste des chefs de familles dans tous les Fokontany de cette circonscription est sortie samedi. À partir de cette semaine, le paiement du Tosika Fameno se déroulera dans les bureaux de Poste de Vassacoss et Antanimena. Les bénéficiaires se réjouissent après une longue démarche sur la conformité à la procédure.

Hier, au Fokontany d’Amboditsiry, les responsables ont délivré des tickets pour que les intéressés puissent consulter les bureaux de Poste indiqués. Des centaines de noms s’affichent sur la liste. Pourtant, des anomalies sont observées sur l’identité et l’adresse des gens, que certaines personnes s’inquiètent déjà que ces erreurs pourraient avoir d’impacts au paiement. Ce qui compte pour les bénéficiaires c’est que la sortie de la liste concrétise désormais l’initiative de l’État de soutenir les familles vulnérables en cette période de crise sanitaire. Le prochain rendez-vous sera à Antanimena et Vassacoss. Ces gens sont prêts à faire un parcours du combattant. Vers 23 heures, la veille, des bénéficiaires sont venus pour garder la queue. Le rassemblement durant toute la matinée demeure une autre problématique, notamment pour les personnes âgées et celles en situation d’handicap.