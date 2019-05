Transport – Un chauffeur de la ligne 015 à Antanimora

L’« infraction » commise par un chauffeur de la ligne 015, reliant Mandroseza aux 67 Ha, lui a coûté cher. Il passe un séjour à la maison centrale d’Antanimora, depuis hier, en attendant son jugement, prévu pour lundi. Il est accusé d’avoir insulté un agent de police, d’avoir violé son itinéraire et d’avoir obligé ses passagers à faire demi-tour. Les faits se sont produits dans la soirée du 9 mai, vers 19 heures.

Ce véhicule a quitté le terminus aux 67 Ha à 18 heures pour aller à Mandroseza. Arrivé à un arrêt à Tsimbazaza, son chauffeur a obligé les passagers dont un agent de la police, à descendre du véhicule, en prétextant qu’il ne pourrait plus aller plus loin et devrait retourner aux 67 Ha. Hors d’haleine, les passagers ont refusé de sortir du véhicule. Après une vive altercation, le chauffeur a fermé les portes du bus et a ramené les passagers aux 67 Ha. Selon les témoignages des personnes dans ce véhicule, il a insulté le policier qui faisait parti des passagers. « Ils ont alerté le commissariat de police du cinquième arrondissement. Nos agents n’ont pu l’arrêter qu’à Andavamamba », indique un communiqué de la Police.