Escrime – Championnat de Madagascar – Razzia des épéistes d’Analamanga

Les escrimeurs d’Analamanga ont engrangé cinq titres sur les six en jeu au championnat de Madagascar hier à Toamasina. Jolan et Jennifer ont réalisé chacun un doublé.

Nette domination d’Ana­lamanga. Les épéistes de cette ligue ont raflé cinq sur les six titres en jeu au troisième championnat de Mada­gascar d’escrime catégorie épée.

Le sommet national s’est tenu au gymnase du centre régional de la jeunesse et des sports à Toamasina, hier. Six catégories ont été concernées. Deux escrimeurs d’Analamanga ont réalisé chacun un doublé.

Jolan Carla Andriama­monjy, âgé de 16 ans, a arraché le titre chez les juniors et celui des cadets. La finale des juniors garçons a été une affaire entre les frères Andria­mamonjy. Ils étaient tous deux très à l’aise.

La finale a été un vrai spectacle et très technique. Jolan a battu son grand frère, Tonny Marco Andriama­monjy, âgé de 18 ans, sur un score très serré de 15 à 14. Tonny a déjà mené 11-8 à la fin de la première période de trois minutes.

Jolan égalise 14 partout à 1’58’’ de la deuxième reprise. Déterminé, Jolan attaque, sans hésiter, Tonny et marque finalement la touche de victoire à 55 secondes de la fin de la deuxième reprise. « Il a mené depuis le début mais il m’a sous-estimé », a dit Jolan après la finale.

« C’est ma première victoire contre lui en compétition mais je l’ai déjà battu plusieurs fois à l’entrainement », a-t-il ajouté. La finale des cadets est le remake de la version 2018 à Mahajanga. Le vice cham­pion national, Jolan a pris sa revanche face au champion en titre, Tsiriniaina Herimia­rivony de Vakinankaratra.

Le score était de 4 partout à la fin de la première période puis 7 partout à l’issue de la deuxième. Le score final était de 15 touches contre 11 en faveur de Jolan terme des trois reprises. « Ces victoires sont les fruits de ma préparation intensive. Je m’entraine trois fois par semaine », a souligné Jolan.

Doublé d’entrée

Chez les juniors filles, Jennifer Capriati Rahariniaina d’Analamanga, âgée de 14 ans, s’offre le titre en renversant la championne en titre, Solange Razafindrazana d’Itasy. Jennifer a largement mené 8 à 2 à la fin de la première période pour remporter la victoire 15 à 9 à 1’04’’ de la fin de la deuxième reprise.

Elle a aussi ravi le titre des cadettes en battant Tsikiniaina Finaritra Rafilo­poharijaona de Vakinan­karatra par 15 à 9. « Je suis très contente de remporter deux titres à ma première participation au championnat de Madagascar car je n’ai que deux mois de pratique de la discipline», raconte Jennifer.

Les épéistes d’Anala­manga sont avantagés par l’encadrement technique du maître d’arme, Luc Elinjara Ramanadraivonona qui a suivi une formation d’un an en Algérie, de janvier à décembre 2018. À sens unique, Tonny Marco Andria­mamonjy conserve le titre national chez les seniors en écartant Marion de Vakinan­karatra par 15 à 8.

Il a déjà mené 8 à 3 en première période. Tonny compte participer au cham­pionnat d’Afrique cette année, mais le pays hôte ainsi que la date restent à confirmer. Tonny a déjà disputé deux championnats d’Afrique au Nigeria en 2017 et en Tunisie l’an passé et a participé à deux championnats du monde en Italie et en Chine.

Et chez les minimes garçons, Tsioriniaina Herinia­rivony de Vakinankaratra bat Donald Rakotondrazaka d’Itasy par 15 à 4. Dix-neuf escrimeurs, venant de trois ligues à savoir Analamanga, Vakinankaratra et Itasy, ont participé à ce championnat national. Une première occasion pour utiliser de nouveaux matériels comme le piste de compétition aux normes internationales.