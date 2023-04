RELIGION – Les églises remplies pour célébrer Pâques

Les épisodes de « coronavirus » sont en passe de devenir de vieux souvenirs, dans les églises. Les chrétiens sont venus nombreux célébrer Pâques à l’église, dimanche. Les restrictions sanitaires étant levées depuis longtemps dans les temples, plus personne ne portait de masque et chacun n’hésitait pas à s’asseoir côte à côte, sans aucune distanciation, pendant le culte. «N’ayez plus crainte du coronavirus, venez vous asseoir au-devant!», plaisantait un pasteur d’un temple FJKM, pour inviter des fidèles à ne pas rester debout, derrière. Il rajoute, par la suite, que « nous devons toujours faire attention, car la maladie est encore présente. ». Les églises ont été durement touchées par les épisodes d’épidémie de coronavirus, entre 2020 et 2021, suite à la fermeture des lieux de culte ou à la restriction du nombre de personnes qui pouvaient y entrer. Pâques, la plus grande fête pour les chrétiens, n’a pas pu être célébrée comme il se doit, durant les deux premières années de cette épidémie. Depuis 2022, la vie des églises reprend son court, petit à petit. Mais le coronavirus n’est jamais loin. Le dernier bilan épidémiologique affirme que le virus du Covid-19 circule toujours.