MMA – ARES FIGHTING CHAMPIONSHIP – Iony Razafiarison bat l’Italienne Marcenetto

La combattante malgache pro en Mixed Martial arts (MMA), Iony Herilalaina Razafiarison renoue à la victoire. Agée actuellement de 38 ans, elle a perdu lors de son come-back le 5 novembre de l’an passé après des mois loin de la cage en raison de la naissance de son enfant. Iony qui a pesé 57kg lors du face à face la veille du combat, a battu aux points l’Italienne Manuela Marce­netto, 57, 2kg ce vendredi à l’Ares Fighting Championship au Dôme de Paris. Elle a assuré les deux premiers rounds de trois minutes en les remportant 30 à 27 chacun. Elle n’a eu plus qu’à gérer la troisième et dernière reprise en cédant 28 contre 29. «Je renoue avec la victoire et cela me motive encore plus pour la prochaine étape. Je remercie également mon adversaire pour sa combativité. Comme on dit, il faut être deux pour faire un combat» a-t-elle publié dans les réseaux sociaux. «Pour la première fois, j’ai eu peur d’être arrêtée sur blessure. En plus d’être aveuglée par le sang, ce qui m’a beaucoup perturbée. D’autant plus que lors de la coupure, je me la suis faite toute seule, en ne maitrisant pas bien une de mes amenées au sol et donc pas sur un coup de mon adversaire» relate la championne. Iony Razafiari­son compte plus d’une dizaine d’années de combats pro non seulement en France mais partout dans le monde.