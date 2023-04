LUTTE – JEUX DES ILES – La fédération tire la sonnette d’alarme

Dans le flou total. Les présélectionnés attendent avec impatience la réalisation des promesses du ministère de la Jeunesse et des sports entre autres la préparation à l’étranger.

Plus que quatre mois. Madagascar n’a jamais connu une préparation au ralenti des Jeux des Iles. Le président de la fédération malgache des luttes, Mami­tiana Raveloson tire la sonnette d’alarme et se pose la question, «les jeux des Iles vont-ils vraiment avoir lieu à la date prévue». Les présélectionnés ont été en regroupement depuis l’annonce des vingt-trois disciplines concernées aux jeux des Iles en février. Une quarantaine de présélectionnés s’entrainent trois fois par semaine à l’ANS Ampefiloha. «Nous avons lancé la préparation de nos propres efforts… Nous attendons la concrétisation des promesses de l’État, sa décision politique».

La fédération prépare aussi d’autres compétitions internationales en l’occurrence les Jeux de la francophonie en fin juillet à Congo Brazzaville, puis le championnat d’Afrique en Tunisie, les jeux africains au Ghana et les tournois qualificatifs aux jeux olympiques de Paris en 2024. La fédération enverra très prochainement quatre représentants à Maurice participer à la deuxième édition du Regional Éducaiton Developpement and Tournament du 12 au 24 avril.

La délégation composée de deux combattants à savoir Olivia Felana Rakoto­niaina Felana chez les 65kg filles et Nazar Razafimandrava 57kg hommes, l’arbitre Pierrette et le coach François Rakotoari­nala, quittera le pays le 12 avril pour participer à un tournoi et suivre un stage qui verra la participation des Comores, La Réunion, Mada­gascar, la Namibie, l’Afrique du sud outre l’île hôte.

Promesses …

«L’ancien ministre nous a promis d’envoyer vingt athlètes et techniciens préparer les jeux des Iles en Bulgarie… Le stage est prévu débuter en décembre de l’an passé, puis reporté au février, mars… Nous avons déjà réservé des places au camp d’entrainement et annulé à plusieurs reprises la réservation auprès de l’agence de voyages…» se plaint le patron de la fédération.

Quant à la participation aux jeux de la Francophonie, Madagascar envisage de présenter sept lutteurs et sept lutteuses en lutte libre et six en lutte africaine, mais cela reste un projet. Il y avait une réunion, la première et la dernière avec l’équipe du ministère au bureau du COJI, «le plan de préparation a été impeccable mais pas de réalisation, et c’est le cas de toutes les disciplines concernées aux jeux des îles» souligne le président de la fédération des luttes. «Ainsi je m’adresse aux responsables étatiques et décideurs politiques, où sont les promesses car les athlètes attendent impatiemment» réitère le numéro un de la discipline.

Ce dernier a même proposé pourquoi ne pas refaire le système de coaching des ministères si celui de la Jeunesse et des sports se sent étouffé, un système qui a toujours bien marché auparavant. Grâce à l’effort de la fédération en collaboration avec la fédération internationale, quatre experts viendront à Madagascar du 20 au 30 avril animer un stage dédié aux athlètes, coaches et arbitres. Pour revenir aux Jeux des Iles, Madagascar a nettement brillé en 2009 à domicile. Aux prochains jeux, vingt-deux médailles d’or seront en jeux, dix catégories chez les hommes comme chez les dames en individuel et deux autres par équipes.