L’oignon fait la farce

L’oignon fait pleurer plus d’un ménage. Il n’y a pas que le riz et les PPN qui flambent. Depuis quelques jours le prix de l’oignon atteint un sommet jamais vu en 63 ans. Le kilo se cède à 9000 ariary alors que le prix oscillait entre 2000 et 3000 ariary en début d’année. Il va sans dire que c’est un désastre pour la majorité de la population écrasée par la hausse de toutes sortes. En particulier pour les végétariens qui croient avoir trouvé refuge contre le prix de la viande, toutes origines confondues, mais qui buttent contre un mur. Avec la tomate à 4000 ariary le kilo, l’haricot vert a 5000 ariary le kilo, les végétariens finiront par se reconvertir en herbivores. Une flambée des prix qui intervient en pleine semaine sainte comme pour saper carême. D’ailleurs carême ou pas, ramadan ou pas, la plupart des gens sont au régime vu le prix des viandes. La plupart opte pour les potages, les soupes légumes pour tenir le coup. La viande est réservée pour les grandes occasions. Mais c’est un mal pour un bien étant donné les maladies causées par la consommation de viande. En outre c’est une opportunité pour les producteurs. À ce prix l’oignon coûte nettement moins cher qu’une boîte de chips importé qu’on achète sans broncher. C’est également moins cher qu’un kilo de raisin pu d’orange importé d’Afrique du Sud. Au lieu d’aider les producteurs d’ailleurs il faut soutenir nos paysans en achetant local. Les produits locaux sont bio en plus. Le Syndicat des industries fait tout pour vendre les produits maisons mais certaines sociétés sont réticentes à suivre son initiative. Il existe un marché de l’oignon à exploiter au niveau régional. Les îles voisines comme Mayotte, La Réunion, Maurice, Seychelles importent de l’oignon d’Europe. Certains pays africains aussi. C’est un marché immense avec quelques dizaines de millions de consommateurs qu’on a à portée de main. Le problème à résoudre reste la qualité. À propos on est loin des normes exigées et c’est souvent la cause du refus des produits malgaches sur le marché régional ou international. Des efforts restent ainsi à faire dans ce domaine mais la demande est là et c’est loin d’être une farce.