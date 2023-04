JUDO – LUANDA AFRICAN CUP – Laura Rasoanaivo signe un doublé en or

La judokate de la Grande Ile, Laura Rasonaivo a décroché deux médailles d’or à la coupe de Luanda ce week-end. Elle a réalisé un doublé en s’installant sur la plus haute marche des seniors et juniors.

Enième médaille d’or continentale. La championne d’Afrique junior en titre ne cesse d’étonner. La combattante du Judo Club Saint Michel, Laura Aina Rasoanaivo Razafy, engagée dans la catégorie des -70kg vient de réaliser un exploit extraordinaire de plus au Luanda African Cup qui s’est déroulé dans la capitale angolaise du 7 au 9 avril. La Malgache reste intouchable et imbattable dans le continent dans sa catégorie. La médaillée d’or des derniers jeux des Iles de l’Océan Indien à l’île Maurice en 2019 s’est imposée contre la Camerounaise Zita Ornella Biami dimanche soir en finale des seniors des moins de 70kg après avoir écarté en demi-finale l’Angolaise, Maria Niangi. En phase de poule, exemptée du premier tour, Laura a défait le samedi 8 avril l’Angolaise, Luisa Jose et a fini en tête du groupe B.

Toujours plus haut

Le vendredi 7 avril, elle a déjà brillé en remportant sans complexe le métal précieux des juniors filles de la même catégorie. Elle a sèchement battu en duel final l’Angolaise Bento, évoluant à domicile. Laura Rasoanaivo, la fille de l’Olympien, Luc Razafy, poursuit ainsi son exploit extraordinaire. En mi-mars, elle a déjà réalisé un doublé en raflant deux médailles d’or à l’Open de Tunis. Elle a, par la suite, enchainé avec une médaille d’or de plus, ainsi qu’une autre médaille de bronze une semaine plus tard à l’Open d’Alger. Sa tournée africaine a été plus que concluant à la veille des jeux des Iles de l’Océan Indien qui devraient se tenir à Madagascar au mois d’août, et les Jeux Olympi­ques de Paris en 2024. L’aven­ture se poursuit pour la judokate classée récemment troisième au ranking mondial des juniors filles. Avant les jeux des Iles sur le sol malgache, Laura va encore disputer le championnat du monde des seniors qui se déroulera à Doha à partir du 7 mai et le championnat d’Afrique des juniors dans la capitale malgache au mois de juillet. Ce sera une occasion pour elle de prouver encore une fois sa suprématie et d’aller chercher le sommet mondial à Doha et de conserver son titre continental à domicile.