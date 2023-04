GROUPE D’AMITIÉ FRANCE-MADAGASCAR – Une coopération pour le développement des CTD

Le passage de la délégation du Sénat de Madagascar, en visite officielle à Paris le 5 avril dernier, a été marqué par plusieurs rencontres et réunions de travail avec différentes personnalités. Outre sa rencontre avec le président du Sénat français, Gérard Larcher, la délégation a aussi rencontré le groupe de sénateurs français «amis de Madagascar », présidé par la sénatrice de La Réunion, Nassimah Dindar.

Les sénateurs français venant de différents Départements et Régions de France (Ile de France, Yvelines, Morbihan Bretagne, l’Ain, Bretagne, Alpes-Maritimes, Côtes d’Armor, Bas-Rhin, La Réunion, Mayotte) ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération avec Madagascar, qui sera concrétisée par différents projets entre les régions de France et les Collectivités territoriales décentralisées (CTD) de Madagascar, dans des domaines ciblés qui sont particulièrement la lutte contre l’insécurité, l’éducation et la valorisation du savoir-faire malagasy. L’objectif principal étant de soutenir et accompagner la population malagasy et de redonner à Madagascar, le plus grand pays et le pays le plus peuplé de l’Océan Indien, une place de Leader dans cette zone.

Les ressources halieutiques, l’adduction d’eau, la formation, l’agriculture et l’élevage, l’eau et assainissement, la reforestation et l’énergie ont également été évoqués.

Cette rencontre a été mise à profit par la délégation malgache pour rappeler les liens d’amitié, historiques et fraternels entre la France et Madagascar, et sa disponibilité au nom du Sénat de Madagascar, à mettre en œuvre divers projets de partenariat, de coopération et de jumelage entre villes françaises et malgaches, ainsi que pour des donations diverses en faveur des collectivités territoriales décentralisées.

En attendant, les deux Sénats se mettront très rapidement au travail dès le retour de la délégation au pays pour préparer l’organisation en 2024 des Assises régionales entre régions de France et régions de Madagascar, avec la participation des opérateurs économiques et industriels des deux pays, dont un accord de principe a déjà été donné lors de la rencontre des deux présidents Herimanana Razafimahefa et Gérard Larcher.

Par ailleurs, la délégation a également eu une entrevue avec la sénatrice Françoise Gatel, présidente de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

Institut de formation

Une autre rencontre avec le président du Département des Yvelines, Pierre Bédier, a porté sur des axes prioritaires de coopération entre ce Département et le Sénat de Madagascar. Les deux parties ont ainsi décidé de mettre en place à Madagascar un Institut de formation qui s’adresse à différents groupes de personnes comme les élus, les enseignants, les jeunes cadres, etc., et de se mobiliser pour la reforestation à Madagascar avec comme objectif la plantation d’un million d’arbres. En fait, il s’agit d’un objectif qui avait été déjà fixé avec la sénatrice Nassimah Dindar, lors de la visite officielle du président Herimanana Razafimahefa à La Réunion en février dernier. La question de l’urbanisme (réalisation de plans d’urbanisme, traitement des déchets urbains, etc.) a également été évoquée durant cette rencontre.

Une délégation du Département des Yvelines se rendra à Madagascar à la fin de ce mois d’avril 2023 pour avancer dans la réalisation de divers projets en faveur de Madagascar. Une autre rencontre, cette fois le 6 avril, avec la secrétaire d’Etat française chargée du Développement, de le Francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, a eu aussi lieu. Les deux parties se sont accordé que les Collectivités territoires décentralisées sont la base de la coopération financière entre la France et Madagascar, deux pays partenaires de longue date. Le Secrétariat d’Etat est disposé à travailler en collaboration avec le Sénat de Madagascar pour la réalisation de plusieurs projets en faveur des CTD, dont l’Agence Française de Développement (AFD), sous l’autorité de ce département ministériel, est parmi les premières entités de financement de projets de développement à Madagascar.

Le sommet de la Francophonie en France en 2024, les assises régionales entre la France et Madagascar en 2024, et l’apprentissage de la langue française ont été discutés lors de cette rencontre.