FÊTE PASCALE – Donan’ny Samy Ngeza, un événement incontournable

Après le confinement de 2021, la musique est de retour dans les rues de la capitale pour les fêtes pascales.

La ville d’ Antananarivo a retrouvé une ambiance festive pour les fêtes pascales. Des événements musicaux et des animations ont résonné dans la ville, offrant un large choix de spectacles à un public assoiffé de fête. Parmi ces événements, l’édition 2023 de Donan’ny Samy Ngeza qui s’est déroulé au Coliseum Antsonjombe a été l’un des plus attendus et a rassemblé de nombreux artistes venus de toute l’île.

L’organisateur de cet événement a souligné que «l’organisation et la sécurité avaient été parfaitement assurées. Il n’y a eu aucun problème à l’entrée et les spectateurs ont respecté les règles. Nous avons fait de notre mieux pour que tout se déroule à la perfection. Ouvert dès 9 heures du matin, le spectacle a commencé à 10 heures et a offert une expérience unique aux spectateurs».

Les artistes présents sur scène ont enflammé la foule et offert des performances inoubliables. Misie Sayda, Tence Mena, Liko Kininike, Lion Hill, Dadi Love ou encore Big Mj : tous ont su charmer le public et créer une ambiance festive inoubliable. Le jeune chanteur Lion Hill, notamment, a été très attendu par la foule qui a chanté avec lui tout au long de sa performance. Big MJ était venu directement de France pour offrir au public d’Antananarivo un show inédit. Dès son entrée il a su chauffer la scène grâce à ses tubes comme «Lehilahy manambola» ou encore «Mam’zelle». Quant à Tence Mena elle a affirmé que «c’est mon seul spectacle durant ce lundi de Pâques. Je vais offrir un show de 2 heures». Menant de ses danseuses et danseurs elle a offert un spectacle inoubliable. Cet événement a réuni des personnes de tous âges et de tous horizons, offrant ainsi une expérience adaptée à tous les goûts et toutes les envies. Les organisateurs ont réussi à raviver la ville de Tananarive et ont offert un moment de fête et de partage pour tous les spectateurs présents.

Malgré les différents événements organisés autour de la ville, Donan’ny Samy Ngeza a su séduire un large public et est devenu l’événement incontournable de cette année. Les Tananariviens ont répondu massivement à l’appel de la fête et ont pu profiter d’un spectacle de qualité inoubliable.