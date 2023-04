EXAMENS OFFICIELS – Les dates de clôture des inscriptions au CEPE et au BEPC reportée

Les retardataires aux inscriptions des examens du CEPE et du BEPC ne seront pas pénalisés. Lalaina Ramananantony, chef de la circonscription scolaire (Cisco) d’Antananarivo-ville a annoncé, vendredi, qu’ils peuvent, encore, déposer leurs dossiers de candidature. «De nombreuses raisons peuvent expliquer le retard du dépôt de candidature. Cela peut être d’origine financière, administrative ou autres. Nous n’allons pas exclure des candidats, pour cela. Notre objectif est la hausse du nombre de candidats aux examens officiels.», a-t-il précisé. Ce responsable n’a pas indiqué le nombre de candidats qui a effectué leurs inscriptions, jusqu’à présent. «Nous leurs donnons deux semaines, à compter de ce jour (ndlr : vendredi 21 avril), vu que les dates d’examen ne peuvent pas être reportées. C’est une fois les inscriptions terminées, que nous pouvons vous donner les statistiques.», enchaine la source. Les inscriptions à l’examen du CEPE ont été terminées le 24 mars, et celles du BEPC, le 31 mars. Les épreuves de l’examen du CEPE auront lieu le 20 juin, et celles du BEPC, du 3 au 6 juillet.