ÉVÉNEMENT – Lire en Fête est là pour les amoureux de la lecture

Amoureux des livres, l’Alliance française d’Antananarivo est fière de présenter la 4ème édition de son événement annuel « Lire en fête » du 22 au 29 avril. Selon eux « durant cette semaine, les passionnés de la lecture auront l’occasion de célébrer leur amour pour les livres et d’encourager ceux qui veulent s’initier à la lecture à prendre le pas. Cet événement est là pour vous: quizz livresque, rencontres et ateliers, foire aux livres, sans oublier un rendez-vous avec des bookstagrammeuses, ce qui ne manquera pas de plaire à tous les amoureux de la lecture ». Si les technologies se développent rapidement de nos jours, les livres restent la meilleure façon d’acquérir des connaissances et d’accéder à des savoirs diversifiés. Les livres ne peuvent pas être remplacés, et ceux-ci continuent de jouir de leur place privilégiée. Toutefois, la technologie peut également aider à faire la promotion de la lecture, offrant la possibilité à chacun d’avoir des livres de toutes sortes dans leurs smartphones. C’est une occasion unique de célébrer ensemble la beauté et la richesse de la lecture. Parce que lire est un voyage sans fin, qui nous permet de nous nourrir l’esprit et l’âme. Nous sommes tous invités à explorer ce monde riche et passionnant de la lecture.