DÉGAT ENVIRONNEMENTAL MANAPATANANA ROUTE AMBOROVY – La société chinoise sommée d’épurer les lieux

L’on connaît maintenant la raison de cette mauvaise puanteur et nauséabonde sur la route de Manapatanana RN54 vers Amborovy. Depuis plusieurs mois, les riverains et passants se sont plaints de cette odeur désagréable et asphyxiante qui planent autour de ces palétuviers et zone mangroves. Un comité scientifique et le comité régional de l’environnement de la région Boeny ont effectué une descente sur place la semaine dernière. Les dégâts ont été prouvés. Les émanations proviennent des déchets sortant des égouts d’une usine chinoise exportatrice de crabes à Manapatanana. Les eaux sales et puantes séjournent dans les canaux autour des zones humides. De l’autre côté, la destruction des palétuviers ou mangroves est due à des insectes qui mangent et détruisent les feuilles vertes appelées HYBLAEA. La pluie favorise la repousse des végétations, des nouvelles feuilles apparaissent sur les arbres à chaque fois. Le directeur interrégional de l’environnement et du développement durable, Jimmi Christian Andrianantenaina, était venu constater la situation vendredi dernier. Les recommandations n’ont pas été respectées par les opérateurs chinois. «Un délai de dix jours est accordé à la société pour installer un bassin d’épuration des eaux usées à partir de ce jour. Il faut également filtrer les déchets des crabes car on a remarqué dans les canaux des carcasses. Les eaux doivent sortir directement hors de la zone des mangroves et rejoindre les buses. Il faut élargir les caniveaux. Si ces conditions ne seront pas respectées, nous allons procéder la fermeture de cette société. La société chinoise n’est pas du tout en possession d’un permis environnemental. Nous accordons un mois pour rétablir la situation», a martelé le directeur. La direction générale de l’Office national de l’environnement a confirmé l’ inexistence de demande du permis environnemental par la société chinoise à Manapatanana. Rappelons que des nombreuses plaintes ont déjà été déposées suite à ces puanteurs intolérables sur cette route qui est la porte d’entrée des touristes et visiteurs venant de l’aéroport la ville de Mahajanga.