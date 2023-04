COOPÉRATION – Rajoelina rencontre son homologue israélien

Accompagné de sa famille, le président de la République s’est rendu en visite privée en Israël. Un séjour ponctué par une rencontre avec son homologue israëlien, Isaac Herzog.

Des sujets stratégiques. C’est ainsi que Andry Rajoelina, président de la République, parle de l’objet de sa rencontre avec son homologue israëlien, Isaac Herzog. Une rencontre que le locataire d’Iavoloha a notamment annoncé sur son compte twitter, samedi. Un communiqué de la présidence de la République renchérit que “les relations bilatérales entre Madagascar et Israël”, ont été abordées durant l’entrevue entre Andry Rajoelina et Isaac Herzog. Sur son compte twitter, le chef de l’État soutient que la gestion de l’eau, l’énergie, ou encore l’agriculture ont été les domaines discutés. Le locataire d’Iavoloha ajoute que “je suis invité à revenir en délégation. Une source de perspectives pour appuyer l’émergence de Madagascar”. Sauf changement, le président de la République devrait avoir au programme un voyage officiel en Israël, dans les prochains mois, en réponse à l’invitation de son homologue Isaac Herzog. La rencontre entre les deux Présidents s’est tenue en marge d’une visite privée de Andry Rajoelina, accompagné de sa famille en Israël. “(…) un moment de pèlerinage en cette période de Pâques”, informe le communiqué de l’institution présidentielle.

Le communiqué de presse de la présidence de la République ajoute que “ce déplacement représente une occasion pour le chef d’État et sa famille de se ressourcer spirituellement et de découvrir les lieux saints de l’une des villes les plus sacrées au monde. (…) En tant que croyant, cette expérience de pèlerinage revêt pour lui une grande importance spirituelle et symbolique”. Ce déplacement en Israël, en famille, à l’occasion de la période de Pâques n’est pas une première pour Andry Rajoelina. Il devrait être de retour aux affaires dès ce début de semaine. Après s’être ressourcé spirituellement en terre sainte. Il devrait prendre à bras-le-corps les affaires nationales avec un nouveau souffle donc. Sauf modification de son programme, le locataire d’Iavoloha aura un déplacement dans la région Amoron’i Mania en fin de semaine.

Message de Pâques

Outre les échos de son voyage en Israël, Andry Rajoelina a également adressé un message à l’occasion de Pâques sur sa page Facebook. “Pâques nous démontre la victoire de la vie sur la mort et apporte de l’espoir. Pâques nous rappelle aussi que face aux difficultés auxquelles nous faisons face, le Christ est toujours présent à nos côtés. Aussi, que ce jour de résurrection du Christ nous éclaire et nous guide dans nos vies respectives, dans l’espoir et nous apporte la victoire”, déclare le président de la République.