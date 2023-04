BEVALALA – Manta sy Miongotra ont attiré une foule nombreuse

Le concert organisé au Stade PDL Bevalala Antsimondrano, à l’occasion du lundi de Pâques, a su attirer une foule nombreuse et impatiente de découvrir les artistes à l’affiche du «lundi de Pâques Samy Bomba». Bien que des petits désagréments d’organisation aient été notés, l’événement a été un succès total. Des artistes talentueux tels que Lion Hill, Stéphanie, Dadi Love, Skaiz, Black Nadia et Berrizz Jah ont réussi à chauffer la scène et à mettre le public en transe. Cependant, les deux jeunes chanteurs «Manta sy Miongotra» ont volé la vedette en proposant des titres accrocheurs et entraînants tels que « Kopi kole » ou encore « Aza misahirana ». Leur présence sur scène a su captiver le public et les fans ont pu ressentir une véritable communion entre les chanteurs et leur public. Les larges influences de leur style musical ont permis de créer une atmosphère festive. Malgré les événements organisés dans d’autres endroits de la ville, le concert au Stade PDL Bevalala Antsimondrano a drainé une foule enthousiaste et satisfaite. Les organisateurs ont réussi à proposer une soirée mémorable à tous les spectateurs présents. Bref cette année les fêtards de la capitale et de ses périphéries ont été gâtés et bien servis.