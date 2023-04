BASKETBALL – STAGE U19 – Treize joueurs en regroupement en France

« S’envoler encore plus haut ». Les joueurs de l’équipe nationale Ankoay garçons U19 effectueront un stage de perfectionnement de 18 jours, du 10 au 28 avril en France en vue de la préparation pour la coupe du monde de Debre­cen en Hongrie du 24 juin au 2 juillet prochain. Après le premier regroupement fait à Antananarivo au mois de décembre au Palais des sports de Mahamasina, des tests d’évaluation ont été faits sur les 14 joueurs rappelés. La FMBB avec la direction technique nationale a décidé de laisser certains joueurs rejoindre leur club de formation. Les neufs joueurs qui ont répondu aux critères de sélection se sont envolés en France dimanche pour rejoindre les quatre autres joueurs déjà sur place comme M’Madi Mathias ou Dina Randrianalijafy.

Avant de s’embarquer pour la première fois en dehors de Madagascar, surtout en France, Emmanuel Yves Victorien Léon, Laurent Tahiantsoa O’Neal Tsihindiny et Rino Randimbiarivelo n’ont pas caché leur joie. Ils ont montré leur reconnaissance envers la FMBB et ont promis de se donner au maximum pour le bien du basketball malgache.

Première sortie

« Je suis très content d’être élu parmi les stagiaires pour une durée de 18 jours en France. Je n’ai jamais pensé que le basketball m’a ouvert une telle voie. J’invite les jeunes à pratiquer le sport et être persévérant car top ou tard, l’effort finit par payer. Je donnerai les meilleurs de moi-même pour être retenu dans la liste finale pour la coupe du monde », confie Emmanuel Yves Victorien Léon. Quant à Laurent Tahiantsoa O’Neal Tsihindiny, il a expliqué que “Trop content pour cette chance car ce n’est pas donnée à tout le monde. J’en profiterai pour acquérir une nouvelle expérience“.

« Je suis très content de ma première sortie pour aller en France. Ce n’est pas pour faire du tourisme mais pour acquérir des nouvelles expériences en basketball. Je ferai tout mon possible pour figurer dans la dernière liste et défendre la couleur de Madagascar en coupe du monde est mon but principal », termine Rino Randimbiarivelo.

Le président de la FMBB Jean Michel Ramaroson a expliqué que « ce stage en France a été rendu possible grâce aux soutiens des divers partenaires. Pour avoir des bons résultats il ne faut pas avoir d’état d’âme dans le choix des joueurs qui vont constituer l’équipe nationale pour la coupe du monde. Ceux qui répondent aux critères sont retenus. Parmi les joueurs qui suivent le stage de perfectionnement en France, deux autres vont tomber ».

La délégation malgache retournera au pays le 28 avril prochain et entamera le dernier regroupement avant de s’envoler pour la coupe du monde.