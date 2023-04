ANOSIPATRANA – La police exécute six bandits

Terrorisés, des automobilistes ont rebroussé chemin sur la Digue d’Anosipatrana, vendredi, vers 22h. Une fusillade était en train d’éclater. Il s’agit d’une opération conduite par la brigade criminelle (BC). Bilan : six malfaiteurs suréquipés ont définitivement été mis hors d’état de nuire. Les défunts étaient les auteurs principaux d’au moins douze vols à main armée enregistrés au cours de trois derniers mois dans la capitale. C’étaient eux qui ont récemment pris pour cible un grossiste d’Anosibe. Ils l’ont attaqué et abattu à Anosipatrana. Cette fois, ils projetaient de commettre une nouvelle attaque dans ce même quartier. Ils ont eu un autre grossiste dans leur ligne de mire. Les hommes de la BC ont été informés de leur plan, leur permettant de s’apprêter immédiatement au coup de filet. Les brigands et policiers ont échangé de coups de feu. Lors d’une course-poursuite, le gang muni de quatre armes à feu de fabrication locale, un pistolet automatique et un sabre a été arrosé de tirs nourris. N’ayant pas survécu, cinq de ses membres ont été transférés à la morgue. Le dernier a été englouti par la rivière d’Ikopa où il comptait échapper aux policiers.